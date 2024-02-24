تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية

تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية
أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، وفيما يلي نص القرار:
قرار رقم ( ٢١ )
صادر فى ٢٠٢٤/٢/٢٤
بعد الإطلاع على لائحة الحزب وعلى لائحة جريدة الوفد
الاستاذ الدكتور/ عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرر:
مادة ( ١ ) تشكيل مجلس إدارة صحيفة الوفد من السادة الأتى أسماؤهم:
١. النائب / أيمن محسب ، عضو الهيئة العليا، رئيسًا لمجلس الإدارة مفوضًا من رئيس الحزب
٢. رئيس تحرير الوفد
٣. السيد/ سكرتير عام الوفد
٤. السيد / أمين صندوق الوفد
٥. اثنان من أعضاء الهيئة العليا نحدد أسماءهم فى اجتماع الهيئة العليا القادم
٦. تكليف النائب / أيمن محسب لإجراء انتخابات اثنين ممثلين للجريدة وفقًا للائحة .
٧. من أجل تطوير وتنمية موارد الجريدة وبعد موافقة المكتب التنفيذي فى اجتماعه السابق بتعيين من يدعم الجريدة وبعد العرض على رئيس الحزب تقرر تعيين السادة الآتى أسماؤهم :
١. النائب / حازم الجندى
٢. النائبة / امل رمزى
٣. المهندس / حمدى قوطة
مادة ( ٢ ) ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات
رئيس حزب الوفد أ.د. عبدالسند يمامة