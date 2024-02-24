تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية

أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، وفيما يلي نص القرار:

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

قرار رقم ( ٢١ )

صادر فى ٢٠٢٤/٢/٢٤

بعد الإطلاع على لائحة الحزب وعلى لائحة جريدة الوفد

الاستاذ الدكتور/ عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرر:

مادة ( ١ ) تشكيل مجلس إدارة صحيفة الوفد من السادة الأتى أسماؤهم:

١. النائب / أيمن محسب ، عضو الهيئة العليا، رئيسًا لمجلس الإدارة مفوضًا من رئيس الحزب

٢. رئيس تحرير الوفد

٣. السيد/ سكرتير عام الوفد

٤. السيد / أمين صندوق الوفد

٥. اثنان من أعضاء الهيئة العليا نحدد أسماءهم فى اجتماع الهيئة العليا القادم

٦. تكليف النائب / أيمن محسب لإجراء انتخابات اثنين ممثلين للجريدة وفقًا للائحة .

٧. من أجل تطوير وتنمية موارد الجريدة وبعد موافقة المكتب التنفيذي فى اجتماعه السابق بتعيين من يدعم الجريدة وبعد العرض على رئيس الحزب تقرر تعيين السادة الآتى أسماؤهم :

١. النائب / حازم الجندى

٢. النائبة / امل رمزى

٣. المهندس / حمدى قوطة

مادة ( ٢ ) ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات

رئيس حزب الوفد أ.د. عبدالسند يمامة