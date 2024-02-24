السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﻮﻓﺪ« اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة «الوفد» الإعلامية وفيما يلى نص القرار:

قرار رقم (21) صادر فى 24/2/2024

بعد الاطلاع على لائحة الحزب وعلى لائحة جريدة «الوفد» 

الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

قرر

مادة (1) تشكيل مجلس إدارة صحيفة «الوفد» من السادة الآتية أسماؤهم:

1- النائب أيمن محسب، عضو الهيئة العليا، رئيساً لمجلس الإدارة مفوضاً من رئيس الحزب.

2- رئيس تحرير «الوفد»

3- السيد سكرتير عام الوفد

4- السيد أمين صندوق الوفد

5- اثنان من أعضاء الهيئة العليا تحدد أسماؤهم فى اجتماع الهيئة العليا القادم.

6- تكليف النائب أيمن محسب لإجراء انتخابات اثنين ممثلين للجريدة وفقاً للائحة.

7- من أجل تطوير وتنمية موارد الجريدة وبعد موافقة المكتب التنفيذى فى اجتماعه السابق بتعيين من يدعم الجريدة وبعد العرض على رئيس الحزب تقرر تعيين السادة الآتية أسماؤهم:

1- النائب حازم الجندى

2- النائبة أمل رمزى

3- المهندس حمدى قوطة

مادة (2) ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

رئيس حزب الوفد

أ. د. عبدالسند يمامة

الجريدة الورقية