ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﻮﻓﺪ« اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة «الوفد» الإعلامية وفيما يلى نص القرار:
قرار رقم (21) صادر فى 24/2/2024
بعد الاطلاع على لائحة الحزب وعلى لائحة جريدة «الوفد»
الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد
قرر
مادة (1) تشكيل مجلس إدارة صحيفة «الوفد» من السادة الآتية أسماؤهم:
1- النائب أيمن محسب، عضو الهيئة العليا، رئيساً لمجلس الإدارة مفوضاً من رئيس الحزب.
2- رئيس تحرير «الوفد»
3- السيد سكرتير عام الوفد
4- السيد أمين صندوق الوفد
5- اثنان من أعضاء الهيئة العليا تحدد أسماؤهم فى اجتماع الهيئة العليا القادم.
6- تكليف النائب أيمن محسب لإجراء انتخابات اثنين ممثلين للجريدة وفقاً للائحة.
7- من أجل تطوير وتنمية موارد الجريدة وبعد موافقة المكتب التنفيذى فى اجتماعه السابق بتعيين من يدعم الجريدة وبعد العرض على رئيس الحزب تقرر تعيين السادة الآتية أسماؤهم:
1- النائب حازم الجندى
2- النائبة أمل رمزى
3- المهندس حمدى قوطة
مادة (2) ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
رئيس حزب الوفد
أ. د. عبدالسند يمامة