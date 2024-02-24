ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﻮﻓﺪ« اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة «الوفد» الإعلامية وفيما يلى نص القرار:

قرار رقم (21) صادر فى 24/2/2024

بعد الاطلاع على لائحة الحزب وعلى لائحة جريدة «الوفد»

الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

قرر

مادة (1) تشكيل مجلس إدارة صحيفة «الوفد» من السادة الآتية أسماؤهم:

1- النائب أيمن محسب، عضو الهيئة العليا، رئيساً لمجلس الإدارة مفوضاً من رئيس الحزب.

2- رئيس تحرير «الوفد»

3- السيد سكرتير عام الوفد

4- السيد أمين صندوق الوفد

5- اثنان من أعضاء الهيئة العليا تحدد أسماؤهم فى اجتماع الهيئة العليا القادم.

6- تكليف النائب أيمن محسب لإجراء انتخابات اثنين ممثلين للجريدة وفقاً للائحة.

7- من أجل تطوير وتنمية موارد الجريدة وبعد موافقة المكتب التنفيذى فى اجتماعه السابق بتعيين من يدعم الجريدة وبعد العرض على رئيس الحزب تقرر تعيين السادة الآتية أسماؤهم:

1- النائب حازم الجندى

2- النائبة أمل رمزى

3- المهندس حمدى قوطة

مادة (2) ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

رئيس حزب الوفد

أ. د. عبدالسند يمامة