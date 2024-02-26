صفقة رأس الحكمة السبب.. أسعار الذهب تتراجع 30 %

قال المهندس سعيد امبابي، المدير التنفيذي لشركة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سوق الذهب شهد تراجع كبير بنسبة تصل لـ30%، عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، وحديث رئيس مجلس الوزراء عن توفير سيولة دولارية كبيرة بالأسواق.

وأضاف امبابي في تصريحه لـ"الوفد"، أن عند توفير السيولة الدولارية بالفعل وحصول المواطنين والتجار على حاجتهم من الدولار سيشهد سوق الذهب انهيارًا كبيرًا في الأسعار، ولكن في حالة أن تلك الأخبار المتداولة مجرد مسكن فقط سيفقد المواطنين ثقتهم في الحكومة وبالتالي سترتفع أسعار الذهب إلى مستويات 4000 و 5000 جنيهًا، قائلًا: البنك المركزي هو كلمة السر.

وشدد المدير التنفيذي لشركة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، على ضرورة صدق مجلس الوزراء في توفير العملة الدولارية بالأسعار، وفرض الرقابة الصارمة على الأسواق كافة لتحقيق ضبط الأسعار حتى يشعر المواطنين بالفارق، وتستقر أسعار الذهب وغيره من السلع والمنتجات.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18:- 2507 جنيهات

عيار 21:- 2925 جنيهًا.

عيار 24:- 3343 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 23400 جنيه.

أوقية الذهب:- 103963 جنيهًا.