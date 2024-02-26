استمرار فعاليات الفوج الثالث من معسكر "يالا كامب" الرياضي بالبحر الأحمر

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وإشراف دكتورة غاده جمال الدين مدير عام الاداره العامه للقاعده الشعبيه والدكتورةسامية عيد مدير إدارة المعسكرات و ممدوح خليفة علي وكيل المديرية للرياضة وبحضور احمد سعيد منسق مشروع يالا كامب بوزارة الشباب والرياضة وموسي الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة.

استمرت فعاليات تنفيذ الفوج الثالث من معسكر يالا كامب الرياضي الذي انطلق يوم الجمعة من الشلاتين مروراََ بمحمية جبل علبة بمدينة أبو رماد يوم السبت وصولاََ إلى محمية القلعان و التوجه إلي شاطئ حنكوراب و التمتع بالسباحة والسنوركنج.

تم تنفيذ المعسكر خلال الفترة من ٢٣ فبراير إلى ٢٦ فبراير ٢٠٢٤م. شهد المعسكر مشاركة عدد كبير من الشباب الطموح والمهتمين بالنشاطات الرياضية. وقد تم تصميم برنامج المعسكر لتعزيز اللياقة البدنية وتطوير المهارات الرياضية لدى المشاركين.

تضمنت الأنشطة في المعسكر مجموعة متنوعة من الرياضات والألعاب الجماعية والفردية. شملت الأنشطة التدريبات الرياضية الشاقة، وورش العمل ، والمسابقات الرياضية المشوقة. كما تم تنظيم فعاليات ترفيهية وتعليمية إضافية لإثراء تجربة المشاركين واحتفالية بقصر ثقافة الشلاتين .

شارك الشباب المشاركون في المعسكر بحماس ومثابرة، وعملوا بجد لتحقيق أهدافهم الرياضية الشخصية. تم توفير مدربين محترفين ومؤهلين لتوجيه ومساعدة المشاركين في رحلتهم الرياضية.

قدم المشرفون على المعسكر الرياضي توجيهات ونصائح قيمة للشباب، تشجيعهم على الانضباط والتعاون والتفاني في التدريبات والأنشطة الرياضية. تمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وبناء الروح الرياضية والتعاونية.

تعد مبادرة يالا كامب الرياضية فرصة قيمة للشباب للانخراط في أنشطة رياضية ممتعة وتنشيطية، كما توفر بيئة صحية وآمنة لتعزيز اللياقة البدنية وتنمية المهارات الرياضية.