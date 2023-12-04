كرم جابر يزور معسكر منتخب الفنون القتالية المختلطة «MMA» قبل المشاركة ببطولة العالم

قام المصارع الأولمبي كرم جابر بزيارة معسكر المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة «MMA» المقام في المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادى قبل المشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية التي تقام في مدينة بانكوك بتايلاند خلال الفترة 6 إلى 11 ديسمبر الجاري .

ورحب لاعبو المنتخب الوطني لرياضة الفنون القتالية المختلطة بالمصارع العالمي كرم جابر والذي قام بتحفيز اللاعبين خلال التدريبات مطالبا إياهم بضرورة التركيز الشديد وبذل كل ما في وسعهم من قوة في التدريبات حتى يكونوا على أتم الجاهزية الكاملة قبل بطولة العالم.

من جانبه وعد لاعبي المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة «MMA» المصارع الدولي كرم جبر ببذل كل ما في وسعهم خلال بطولة العالم المقبلة من أجل الوصول إلى منصات التتويج.

وقدم محمود سعيد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للمواي تاي الشكر إلى المصارع الأولمبي كرم جابر على تحفيزه اللاعبين خاصة أن وجوده أحدث فارقا كبيرا مع لاعبي المنتخب خاصة أنه خاض كامل التمرينة مع اللاعبين.

ويتواجد المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة «MMA» في معسكر مغلق في المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادى استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في مدينة بانكوك بتايلاند.