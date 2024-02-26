الأهلي يعلن جاهزية كوكا ونيدفيد لمواجهة بلدية المحلة

تأكدت جاهزية أحمد نبيل "كوكا" وكريم وليد "نيدفيد" لاعبا الأهلي لخوض لقاء بلدية المحلة غداً الثلاثاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

وغاب كوكا عن بطولة كأس الأمم الأفريقية للإصابة في إصبع القدم كما اشتكى نيدفيد من الإصابة في عضلة السمانة.

واختتم الفريق الأحمر تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين ‏غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران، ناقش خلالها العديد من الأمور المتعلقة بالمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل استكمال بقية فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة وتقسيمة كرة ‏قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

ونجح الأهلي في الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، قبل أن يحسم تأهله إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.‏