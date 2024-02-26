الاتحاد يقلب الطاولة على الوحدة في الدوري السعودي

استطاع اتحاد جدة قلب الطاولة على نظيره الوحدة بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم الوحدة من خلال أوديون إيجالو في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، بالرغم من الاستحواذ الكبير للاتحاد طيلة الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

بينما تعادل المهاجم عبد الرزاق حمد الله للاتحاد في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني من المباراة من ركلة جزاء.

وتلقى سعد اَل موسى في الدقيقة 90 من زمن المباراة، فيما عاد حمد الله لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ورفع اتحاد جدة رصيده للنقطة الـ 37 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة الـ 26 في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

وكان اتحاد جدة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعد آل موسي وزكريا هوساوي.

خط الوسط: مروان الصحفي، نجولو كانتي، فابينهو ورومارينهو.

خط الهجوم: كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدلله.