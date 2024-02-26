وزير التعليم: مدارس مصر المتكاملة حكومية ذكية بمعايير عالمية

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن مدارس مصر المتكاملة لغات تعد مدارس حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التربية والتعليم اليوم الإثنين، مدرستين رسمية دولية "IPS” ومدرسة مصر المتكاملة للغات "EILS" في محافظة الدقهلية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مدارس مصر المتكاملة تهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، فى ضوء رؤية مصر 2030.

مميزات مدارس مصر المتكاملة

مدارس مصر المتكاملة

ونوه وزير التربية والتعليم بان مدارس مصر المتكاملة تقوم بتطبيق القيم والمهارات الحياتية عمليا، وتقليل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات البحث و العمل الجماعي.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس مصر المتكاملة تتميز بتطبيق نظام اليوم الكامل للطلاب، كما تتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج وفقا للمعايير الدولية، والتعليم القائم على الإبداع.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن نظام الدراسة في مدارس مصر المتكاملة يعتمد بها على تخصيص 80 في المائة للأنشطة و20 في المائة للاختبارات، بالإضافة إلى التركيز على تعليم الأقران وبناء شخصية الطالب.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مصروفات مدارس مصر المتكاملة الدراسية تتناسب مع الأسر متوسطة الدخل.

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز قاعات مدرسة مصر المتكاملة بسمارت بورد (الشاشات المجهزة)، ومعامل الكمبيوتر، ومعامل فونتكس (الصوتيات)، وتجهيز الملاعب.

وافتتح وزير التربية والتعليم مدرسة مصر المتكاملة للغات بقرية دميرة بإدارة طلخا التعليمية، وتبلغ مساحتها ٣٢٥١ كم مربع بإجمالي عدد فصول ۲۲ فصلًا، وتتمثل الفصول التي تم تشغيلها في فصلين Fs1.