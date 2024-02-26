أهلي 2010 يكتسح إسكو بسباعية في بطولة منطقة القاهرة

أكستح فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد 2010 ضيفه إسكو، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 25 للمجموعة الثانية لبطولة منطقة القاهرة.

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جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق إسماعيل مصطفى (هدفان)، وياسين تامر من ركلة جزاء، ومالك فتحي وعمر شريف ومروان صابر وأدهم عبد العليم بهدف واحد لكل منهم.

وبدأ «أهلي ٢٠١٠» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: مروان صابر - فتح الله عماد - أدهم عبد العليم - ياسين محسن.

الوسط: محمود محمد - ياسين تامر - كريم أشرف - عمر شريف - مالك فتحي.

الهجوم: إسماعيل مصطفى.

وشارك الحارس آدم عبد العزيز بدلًا من محمد عبيد، ومحمد شريف بدلًا من عمر شريف، وإبراهيم نبيل بدلًا من كريم أشرف، ومحمد الصاوي بدلًا من ياسين تامر، ومحمد الوسيمي بدلًا من مالك فتحي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2010» رصيده إلى 60 نقطة جمعها من الفوز في 20 مباراة بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية 3 - 1، وعلى المقاولون 4 - 0، وعلى أسمنت حلوان 2 - 0 اعتباريًّا للانسحاب، وعلى مكادي 11 - 0، وعلى الإنتاج الحربي 2 - 0، وعلى الشمس 3 - 0، وعلى أبو السعود 4 - 0، وعلى الاتصالات 3 - 0، وعلى العبور 5 - 0، وعلى حلوان العام 12 - 0، وعلى إسكو 3 - 1، وعلى بورتو السويس 6 - 0، وعلى الداخلية 2 - 0، وعلى المقاولون العرب (ب) 6 - 0، وعلى مكادي 2 - 0 اعتباريًّا، وعلى الإنتاج الحربي 2 - 1، وعلى الاتصالات 4 - 0، وعلى العبور 5 - 0، وعلى حلوان العام 13- 0، وعلى إسكو 7 - 0، مسجلًا 99 هدفًا مقابل 3 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 أحمد عطية مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق، ومحمد وائل إخصائي التدليك.