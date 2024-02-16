أهلي 2010 يكتسح العبور بخماسية في بطولة منطقة القاهرة

أكتسح فريق البراعم لكرة القدم بالنادي ألأهلي مواليد 2010 ضيفه العبور بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 17 للمجموعة الثانية لبطولة منطقة القاهرة.

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جاءت خماسية فوز الأهلي عن طريق محمد شريف (هدفان)، وكريم أشرف ومالك فتحي وفتح الله عماد بهدف واحد لكل منهم.

وبدأ «أهلي 2010» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: علي موسى - مروان صابر - أدهم عبد العليم - فتح الله عماد.

الوسط: محمود محمد - ياسين تامر - كريم أشرف - مالك فتحي - عمر الشريف.

الهجوم: محمد شريف.

وشارك الحارس آدم عبد العزيز بدلًا من محمد عبيد، وأدهم سمير بدلًا من علي موسى، وآدم عمرو بدلًا من كريم أشرف، ومحمد الوسيمي بدلًا من مالك فتحي، ومحمد الصاوي بدلًا من ياسين تامر.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2010» رصيده إلى 51 نقطة، جمعها من الفوز في 17 مباراة بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية 3 - 1، وعلى المقاولون 4 - 0، وعلى حلوان 2 - 0 اعتباريًّا للانسحاب، وعلى مكادي 11 - 0، وعلى الإنتاج الحربي 2 - 0، وعلى الشمس 3 - 0، وعلى أبو السعود 4 - 0، وعلى العبور 5 - 0، وعلى حلوان العام 12 - 0، وعلى إسكو 3 - 1، وعلى بورتو السويس 6 - 0، وعلى الداخلية 2 - 0، وعلى المقاولون العرب (ب) 6 - 0، وعلى مكادي 2 - 0 اعتباريًّا، وعلى الإنتاج الحربي 2 - 1، وعلى الاتصالات 4 - 0، وعلى العبور 5 - 0، مسجلًا 76 هدفًا مقابل 3 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 أحمد عطية مديرًا فنيًّا، وصالح المغازي مدربًا عامًّا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق، ومحمد وائل إخصائي التدليك.