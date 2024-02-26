صرخة أسرة: المرض والغلاء سرق بهجة رمضان «تقرير مصور»

لا يخفى على أحد، أن الظروف الاقتصادية المعيشية التي يعيشُها كثير من المواطنين في هذه الفترة الحرجة من تاريخنا المعاصر، أرهقت معيشتهم واقلقت مضجعهم، خاصة ممن لا دخل لهم ثابت، والذين حرموا من الإستفادة من حزمة الحماية الاجتماعية التي اقرها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه.

من هذه الأسر التي تأمل أن يشملهم توجيهات القيادة السياسية بالرعاية والمساعدة حتى تتمكن من العبور من مرحلة «عنق الزجاجة» كما يطلق عليها السياسيون، بدون أضرار؛ سمير أبو وردة عبد العاطي، 65 عاما، يعيش مع أسرته المكونة من 4 أفراد، هو وزوجته ذات الـ 45 ربيعًا، وأبنائه مريم 10 سنوات، ومحمد عامين ونصف.

يجلس أبو وردة وأسرته البسيطة على بُساط صغير «حصيرة»، منسوج من خيوط البلاستيك، يقبعون في أحد أركان صالة منزله الصغير المُعرش بالسدة والخشب، والمغطى بالمشمع البلاستيك لحمايتهم من مطر الشتاء، والذي لا يقوى على منع المياه من السقوط عليها وقت ما تعرضت البلاد إلى السيول خلال الفترة الماضية.

ويشير الرجل المسن إلى أن منزله صغير جدًا، مساحته لا تتجاوز الـ 40 مترًا، ويضم غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ صغير، ويقع منزله المشيد بالطوب البلوك الخرساني في منطقة المقابر بأطراف قرية منشأة أبو عامر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية؛ وحيدا لا يطلب أمرًا أو شيئًا من أحد، ولسان حالة لأولاده « لا تحزنوا إن الله معنا».

« أربكتني ظروف الحياه، وارهقني المرض، أصبحت قعيد في البيت، لا أقدر على العمل» هكذا حال أبو وردة، الذي يؤكد لـ «الوفد» إنه مريض فشل كلوي، ويذهب 3 مرات أسبوعيًا إلى مدينة الحسينية، للخضوع لجلسات الغسيل الكلوي التي يتلقاها في مستشفى الحسينية المركزي، الأمر الذي اضعف قواه وقلل نشاطه، وذلك لشعوره الدائم بالإعياء والتعب والإرهاق، وبالتالي أفقده القدرة على القيام بأي عمل.

«أنا قاعد في منطقة خارج البلد، في مكان مهجور، بمدخل المقابر، لا أخاف الوحدة والمكان، لكني أخاف على مستقبل ابنائي وزوجتي، خاصة عندما لا استطيع أن أوفر متطلبات حياتهم الأساسية، عاوز أجيب لوزم رمضان لعيالي، اقطر دمعًا عندما يطلبون مني شيئًا ولا استطيع»، كلمات أبو وردة المُسن؛ هي تعبير صادق عن حال كثير من الأسر التي أُجبرت على التخلي عن كثير من متطلباتهم، وقد يطول حالهم على هذا -لا قدر الله- مع قدوم شهر رمضان والمعروف بأطباقه الشعبية الشهيرة ومشروباته التقليدية الرمضانية، والتي أصبح وجودها على الموائد أمرًا صعبًا، في ظل تزايد أسعار المواد الغذائية أكثر من مرة في اليوم الواحد، إلا أن هناك بارقة أمل في صفقة «رأس الحكمة» والمتوقع لها أن تعمل على انخفاض أسعار السلع الغذائية بشكل نسبي أو ثباتها طوال الشهر الكريم، خاصة وأن الدولار فقد أكثر من 20 جنيهًا من قيمته أمام الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية.

يقول الرجل المسن: أملي في هذه الأيام أن يشملنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جمهوريته الجديدة، والتي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وحتى تواكب تلك التغيرات الطارئة على الأسعار في الأسواق، لافتًا إلى إنه يعيش هو وأسرته على مساعدات أهل الخير فقط، والتي تكاد أن تُحيهم في هذه الظروف، خاصة وإنه حاليًا بدون أي معاش تضامني من الحكومة بعدما انقطع عنه الـ 400 التي كان يتقاضاها من التضامن من قبل، بدون أي سبب، ولم يعلم حتى الآن سببًا في هذا الحرمان، مطالبًا دعمًا حقيقيًا من القيادة السياسية وفق توجيهات الرئيس السيسي، ومراعاة كبر سنه، وإنه أب لطفلين لا يملكون من حطام الدنيا إلا والديهما ورئيس الجمهورية والدولية الحنونة، ولهم مطالب كباقي الأطفال خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم.

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