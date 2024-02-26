اتحاد جدة يتأخر أمام الوحدة في الدوري السعودي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي على نظيره اتحاد جدة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف الوحدة عن طريق اللاعب أوديون إيجالو في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، على الرغم من السيطرة الكبيرة للاتحاد طيلة مجريات الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

وحال انتهت المباراة بفوز الوحدة، فأن الاتحاد سيتجمد رصيده عند النقطة الـ 35 في المركز الخامس، بينما سيرتفع رصيد الوحدة للنقطة الـ 29 في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

وكان اتحاد جدة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعد آل موسي وزكريا هوساوي.

خط الوسط: مروان الصحفي، نجولو كانتي، فابينهو ورومارينهو.

خط الهجوم: كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدلله.