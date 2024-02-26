المشدد 3 سنوات  لسائق بتهمة قيادة مركبة آليه تحت تأثير المخدر بشبرا الخيمة

اصدرت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لسائق قاد مركبة آليه تحت تأثير المخدر، وذلك بقصد التعاطي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23941 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2854 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، لإتهام "عبد النبي ع" 35 سنة سائق، لأنه في يوم 2023/9/11بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية قاد مركبة آلية تحت تأثير المخدر - موضوع الإتهام عاليه - على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة.

المؤبد لـ نجار لاتهامه بإنهاء حياة عامل وإصابة آخرين في القليوبية

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد على نجار لاتهامه بإنهاء حياة عامل وشروعه في إصابة آخرين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1831 لسنة 2023 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 2112 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، حيث قام المدعو سمعان لبيب سمعان حسب الله، 45 سنة نجار مقيم بحوض صبيح الخصوص، بالقتل عمدًا المجني عليه محمد سليمان مصيلحي محمد، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع آخرين مقيمين بذات المنطقة سكن المجني عليه أعد المتهم أداة بطشه بندقية آلية وذخائر، وتوجه إلى حيث يقيم المجني عليه وأطلق الأعيرة النارية على المتواجدين وما أن شاهد المجني عليه يعدو نحوه حتى أطلق صوبه عيارًا ناريا - قاصدًا من ذلك إزهاق روحه - استقر ببطنه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليهما محمود أحمد موسى، محمود أحمد محمد عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم وأعد لهذا الغرض أداة بطشه - بندقية آلية وذخائر - وتوجه إلى حيث يقيما وأطلق عيارين ناريين صوبهما استقر أحدهم بمقعدة المجني عليه الأول واستقر العيار الآخر بفك المجني عليه الثاني قاصدًا من ذلك إزهاق روحيهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي كادت أن تودي بحياتيهما، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة ان المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا مششخن ( بندقية آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه، كما أحرز ذخائر (97) طلقة مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها، واستعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو النقيب "عبد الله إسماعيل" بأن أشهر في وجهه السلاح الناري محل الاتهام الثاني وأطلق صوبه أعيرة نارية ليحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من اعمال وظيفته وهو ضبطه متلبسًا بالجناية موضوع الاتهام الأول ولم يبلغ من ذلك مقصده.