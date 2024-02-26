"مريم" أصغر إذاعية تمدح حبيب الروح بمدرسة خالد بن الوليد

تُعد الأنشطة المدرسية ضرورة هامة لتنمية مهارات الطلاب، ويكون للمعلم دور هام وضرورى فى تبنى مواهب التلاميذ ومن ثمَ تشجيعهم للمشاركة وتقديم ما لديهم من أنشطة ومواهب صغيرة لتحيق نجاحات كبيرة ومثمرة، ويأتى فى هذا السياق دور الأستاذة أزهار عبدالحميد معلمة التربية الدينية الإسلامية بمدرسة "خالد بن الوليد الرسمية للغات"، حيث تشجيعها وتبنيها لمواهب وأنشطة الطلاب بالمدرسة ومنها إتاحة الفرصة للطلابة مريم أحمد موسى بالصف الأول الإبتدائى للمشاركة بالإذاعة المدرسية بتقديمها لإلقاء إنشودة دينية "فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم" بمناسبة شهر شعبان وهو شهر الرسول وأيضاً بمناسبة " النصف من شعبان".

وقامت الطالبة "مريم" بتقديم إنشودة " بمدح حبيب الروح" بصوت وأداء أكثر من رائعين والتى تأتى كلماتها فى حب رسول الله ومدحه صلى الله عليه وسلم وذلك بالإذاعة المدرسية المقدمة فى طبور الصباح بالمدرسة، التي يديرها الاستاذ حازم شحاته، مدير المدرسة ، وتتبع إدارة البساتين التعليمية.

تُعد مريم ضمن أبرز مواهب الإنشاد الديني، والتي تربت على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وإلقاء الإبتهالات الدينية داخل منزلها حتى أكتشفت والدتها موهبتها وأدائها وإلقائها المتميز، إلي أن أصبحت مريم عنصر أساسي للمشاركة في العديد من الإحتفالات الدينية في مدرستها وأيضاً بالإذاعة والتلفزيون المصري.



وعبرت الطالبة مريم أحمد عن سعادتها بحالة التشجيع والتأيد والحب من جانب أسرتها ومن جانب المعٌلمين بمدرستها وزملائها، قائله: أن أول الأناشيد الإسلامية التي قامت بإلقائها هي أنشودة «قمرًُ سيدنا النبي » من كلمات الشاعر طارق العربي طرقان وهو مؤلف أغاني أطفال وملحن ومغني جزائري سوري، له الكثير من الأعمال الفنية للأطفال أعمال الرسوم المتحركة والأناشيد الدينية المبهرة والمتميزة، مؤكدة حرص والديها على حفظها القرآن الكريم، فضلاً عن متابعتهم المستمرة لها ولأشقائها الذين هم بمراحل التعليم المختلفة، وأنها حريصة كل الحرص على أن تستكمل مشوارها في مجال الإنشاد الدينى بجانب دراستها، متمنية أن تصبح طبيبة في المستقبل بأذن الله.

وحصلت "مريم"، على شهادة تفوق تقديراً لتميزها ومشاركتها فى الأنشطة المختلفة بالمدرسة وعلى رأسها إلقاء أنشودة "بمدح حبيب الروح"، وتسلمتها من الأستاذة الفاضلة أميمة عبد الخالق كبير المعلمين، ووكيلة المدرسة، لها كل الشكر والتقدير على تشجيع الطلاب ودعمهم.



يذكر أن الإذاعة المدرسية يتقدم لها الطلاب اللاحقين بالصف الرابع والخامس الإبتدائى والمراحل التعليمية الآخرى مثل الإعدادى والثانوى، وبذلك تعتبر مشاركة الطالبة "مريم أحمد موسى" وهى بالصف الأول الإبتدائى أمر متميز ومختلف، ويعود الفضل فى ذلك لمعلمتها الأستاذة أزهار عبدالحميد، لها كل الشكر والتقدير لمجهودها وإهتمامها بتنمية مهارات الطلاب ومن ثمَ إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة فى تقديم ما لديهم وجعله أفضل.

وكما كان للمعلم الدور الهام فى تنمية مهارات التلاميذ، كذالك لمدير المدرسة دور أكبر ولا يقل أهمية حيث أن جميع الأنشطة تأتى تحت رعايته وإهتمامه بتقديم أجيال متميزة من طلابه بالمدرسة، لذا يكون الشكر والتقدير أيضاً للأستاذ حازم شحاتة مدير مدرسة خالد بن الوليد الرسمية للغات.



