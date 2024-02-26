مدرب الزمالك يطمئن على الحاله الطبيه لفتوح قبل خوض التدريبات الجماعية

طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الدكتور محمد أسامه طبيب الفريق تقريرا عن الحاله الطبيه لأحمد فتوح الظهير الأيسر قبل أن يسمح له بخوض التدريبات الجماعية مع الفريق غدا الثلاثاء استعدادا للقاء الداخليه فى الجوله الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز المقرره على ملعب استاد القاهره بعد غدا الخميس. ويعود أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لحسابات الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خلال الفترة المقبلة، بعد التأكد من تعافيه رسميا من الإصابة التي يعاني منها، بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الأبيض من الجزائر، عقب خوض مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء، استعداداً للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.