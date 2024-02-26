الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 82 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الجارى للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف .

 

وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٨٢ حالة تعدِِ على ، الأرض الزراعية وأملاك الدولة  ، والبناء المخالف ، منها ، ١١ حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركز المنيا ، و٤٠ حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة .

 

وإزالة ٣١ حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ، مخالف لقانون ١١٩ بمراكز، (مطاي_ سمالوط_ المنيا) ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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