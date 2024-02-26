إزالة 82 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الجارى للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف .

وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٨٢ حالة تعدِِ على ، الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف ، منها ، ١١ حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركز المنيا ، و٤٠ حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة .

وإزالة ٣١ حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ، مخالف لقانون ١١٩ بمراكز، (مطاي_ سمالوط_ المنيا) ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.