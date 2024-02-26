البطاطش والطماطم أبرزها.. أطعمة تساعد القلب على العمل بشكل جيد

يوصي الأطباء بتناول بعض الأطعمة التي تساعد على استكمال العلاج والتعافي التام من أمراض القلب، نظرًا لإحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة التي تعزز وظائف القلب

أطعمة تساعد القلب على العمل بشكل جيد

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، نستعرض إليك مجموعة من الأطعمة المفيدة لعمل القلب بشكل جيد..

الطماطم

أنها تعطي الجسم مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، والتي لها تأثير مضاد للكوليسترول الذي ينظف الأوعية الدموية.

الشوكولاتة السوداء

مصدر غني آخر بالفلافونويدات، التي تساعد على ضبط ضغط الدم وتقليل الالتهابات.

الحمضيات

تحتوي الحمضيات فقط على مجموعات من العناصر الغذائية التي يؤدي عملها إلى تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم.

منتجات الصويا

تناول التوفو وحليب الصويا مفيد لقلبك لأنهما يوفران البروتين الذي يحتاجه جسمك دون الدهون المشبعة والكوليسترول

بالإضافة إلى الألياف والفيتامينات والمعادن - كل هذا له تأثير إيجابي على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

البطاطس

مصدر ممتاز للبوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم، والشيء الرئيسي هو عدم زيادة وزن البطاطس بالدهون عند الطهي.