تنفيذ حالات إزالة فورية بقرية دندرة في قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة شاذلي البرنس نائب رئيس المدينة، وبالاشتراك مع اللواء يوسف عبدالمقصود، و سليم سيد رئيس القرية، من تنفيذ عدد ١٦ حالة تعدى على أملاك دولة بمساحة ٤٧٨٠ متر بقرية دندرة بقنا .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.