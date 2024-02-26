الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

على هامش مشاركته فى أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب

محمود توفيق يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء داخلية عدة دول

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد محمود توفيق - وزير الداخلية عدداً من اللقاءات الثنائية مع السادة وزراء داخلية دول (السعودية – الإمارات - الكويت – البحرين – تونس – العراق – اليمن - لبنان – فلسطين – الأردن – وزير الدولة للشئون الداخلية بدولة قطر ) ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الأنتربول" .
 

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كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالدورة الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب

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وزير الداخلية يؤكد ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى بين الأجهزة العربية لمواجهة التحديات

   
وقد تضمنت اللقاءات مناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى فى ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف السياسية والإقتصادية العالمية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية ، بالإضافة لإستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع الوزارى ومُجمل التطورات على الصعيد الإقليمى ، مشيراً إلى أن المعطيات الحالية تؤكد على أهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها ، والتصدى الحاسم لمرتكبيها للحيلولة دون العبث بمقدرات الدول وزعزعة إستقرارها.
  
كما أكد  وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها فى شتى المجالات الأمنية ، إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية المساهمة فى دعم رسالة الأمن والإستقرار فى كافة الدول العربية. 
 
كما تم الإتفاق فيما بين الوزراء على إستكمال المشاورات والتنسيق من خلال قنوات الإتصال المعنية لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.
 

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