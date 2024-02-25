وزير الداخلية يؤكد ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى بين الأجهزة العربية لمواجهة التحديات

يشارك فى أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تونس

قام محمود توفيق، وزير الداخلية، فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون الأمنى مُتعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة، بزيارة إلى الجمهورية التونسية، على رأس وفد أمنى رفيع المستوى، للمُشاركة فى أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة حاليًا بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية.

كان فى استقبال وزير الدخلية لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولى نظيره التونسى، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية.





أكد “توفيق” عقب وصوله أهمية المُشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة بشتى أشكالها.

كما وجه الشكر لنظيره التونسى على ما لاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية.. مشيدًا بالجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة الدخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات هذا الملتقى الأمنى العربى السنوى.