محافظ أسوان يشارك فى النسخة الـ 16 لجائزة خليفة للنخيل بالإمارات

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات النسخة ألـ ١٦ لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والتي تم أفتتاحها اليوم بآمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة ولفيف من المهتمين و المختصين في مجال زراعة وإنتاج التمور حول العالم ، وقد تضمنت الفاعليات تكريم الفائزين بالجائزة.

ومن جانبه كشف محافظ أسوان عن أنه تم الإتفاق مع الجانب الأماراتى على إنشاء مصنع لمنتجات التمور بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق الإستثمار الأفضل لمنتجات المحافظة من التمور الجافة ، والإستغلال الأمثل لأكثر من ٢،٥ مليون نخلة.

معربا عن بالغ تقديره لدولة الإمارات الشقيقة و جائزة خليفة الدولية و التي تعنى بتطوير إنتاجية وتصنيع التمور وتعزيز الأساليب العلمية الحديثة في مجالات الزراعة ومكافحة الآفات و توفير نقطة إلتقاء لتبادل الخبرات بين منتجي التمور عالميا.

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقديم الدعم والخبرات الهامة لمنتجي التمور في محافظة أسوان في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل .