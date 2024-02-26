قافلة "كويت الرحمة 3" تنطلق من رام الله إلى مخيمات وسط الضفة وشمالها

انطلقت اليوم الإثنين، قافلة "كويت الرحمة 3" من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة إلى المخيمات الفلسطينية وسط الضفة وشمالها، برعاية مؤسسة "وافا" الدولية للتنمية وبناء القدرات الفلسطينية، وبالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية في الكويت.

وتتضمن قافلة "كويت الرحمة 3" 10 شاحنات محملة بالطرود الغذائية والبطانيات ومواد التدفئة، مخصصة لصالح الأسر الفقيرة والمتضررة من الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأعرب مدير عام مؤسسة "وافا" محيسن عطاونة عن شكره للكويت على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون.

وتأتي القافلة، كجزء من جهود الكويت المستمرة لنصرة الشعب الفلسطيني، حيث منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، أرسلت الكويت آلاف الأطنان من المساعدات لسكان القطاع.

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