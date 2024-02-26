السبب الحقيقي وراء وفاة فادي إبراهيم.. نقيب الممثلين يكشف أسرار لحظاته الأخيرة

حالة من الحزن والأسى سيطرت على الوسط الفني اللبناني والعربي بعد رحيل الفنان فادي إبراهيم، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، متأثرًا بمرضه، وذلك بعد قضاء لحظاته الأخيرة في العناية بسبب تدهور حالته الصحية التي أدت إلى بتر قدمه على خلفية إصابته بداء السكري.

نقيب الممثلين اللبناني يكشف عن سبب وفاة فادي إبراهيم

بدوره، كشف الفنان نعمة بدوي، نقيب ممثلي المسرح والسينما اللبناني، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فادي إبراهيم، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لوفاته هو حدوث نزيف في المخ حيث كان يعاني من سيولة في الدم.

فادي إبراهيم

وأضاف بدوي: "ظل محجوزًا داخل غرفة العناية المركزة لمدة 3 أيام متتالية، لأنه كان بياخد أبره وحصله نزيف، تسبب في تدهور حالته الصحية ومن ثم وفاته متأثرًا بمرضه".

وصية فادي إبراهيم الأخيرة

في الوقت نفسه، كشف بدوي عن الوصية الأخيرة لفادي إبراهيم قائلًا: “ماكنش ليه وصية، غير خليكم دايمًا بتحبوا بعض لأنه كان محب ومشهور بإنه ما عمل مشاكل ولا اغتاب حد في الفن، لذا كان يحبه الجميع سواء في مصر أو الوطن العربي".

فادي إبراهيم

وكان النجم اللبناني فادي إبراهيم قد أثار تعاطف وحزن الجمهور منذ بداية عام 2024، بعدما اضطر الأطباء إلى بتر قدمه إثر تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بمرض السكري، فضلًا عن إنه مُهدد بخسارة أعضاء أخرى من جسده بسبب ما يعاني منه.

أول تعليق من فادي إبراهيم بعد بتر قدمه وتدهور حالته الصحية

حرص الفنان فادي إبراهيم على توجيه رسالة حب وتقدير لأصدقائه وجمهوره ليطمأنهم على تطورات حالته الصحية بعد بتر قدمه، والتي نشرها الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

فادي إبراهيم

وقال فادي إبراهيم في رسالته: "أصدقائي وأحبائي أتقدم منكم باسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأَضاف: "وأنوه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون والتي تتابع كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال وتحديدا بشخص النقيب نعمة بدوي، مع خالص شكري وامتناني".

فادي إبراهيم

تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم وسبب بتر قدمه

وكان الفنان اللبناني فادي إبراهيم قد تعرض لوعكة صحية شديدة في نوفمبر الماضي، دخل على إثرها إلى المستشفى، حيث طالبت حينها نقابة الممثلين في لبنان بالتبرع بالدم له، كما أصيب بالتهاب بالدم نتيجة غسيل الكلى، وأصبح مهددًا بخسارة أعضاء أخرى في جسده.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر صحفية وإعلامية أن علاج الفنان فادي إبراهيم تكلفته باهظة ويحتاج لمساعدات مالية ضخمة.

فادي إبراهيم

آخر أعمال فادي إبراهيم

وكانت آخر أعمال الفنان فادي إبراهيم دوره في مسلسل "الزمن الضائع" الذي عُرض عام 2022، وشاركه البطولة مجموعة مميزة من نجوم الفن، أبرزهم هيام أبوشديد، وأسعد رشوان، وجوي الهاني، وجويل الفرن، وهو من تأليف غابي مرعب، وإخراج ماريانا صقر.