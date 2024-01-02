بعد بتر قدمه.. أول تعليق من فادي إبراهيم حول تفاصيل مرضه|مُهدد بفقدان أعضاء جسده

أثار النجم اللبناني فادي إبراهيم تعاطف وحزن الجمهور خلال الساعات الماضية بعدما اضطر الأطباء إلى بتر قدمه إثر تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بمرض السكري، فضلًا عن إنه مُهدد بخسارة أعضاء أخرى من جسده بسبب ما يعاني منه.

أول تعليق من فادي إبراهيم بعد بتر قدمه وتدهور حالته الصحية

حرص الفنان فادي إبراهيم على توجيه رسالة حب وتقدير لأصدقائه وجمهوره ليطمأنهم على تطورات حالته الصحية بعد بتر قدمه، والتي نشرها الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

فادي إبراهيم

وقال فادي إبراهيم في رسالته: "أصدقائي وأحبائي أتقدم منكم باسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأَضاف: "وأنوه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون والتي تتابع كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال وتحديدا بشخص النقيب نعمة بدوي، مع خالص شكري وامتناني".

رسالة فادي إبراهيم للجمهور

تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم وسبب بتر قدمه

وكان الفنان اللبناني فادي إبراهيم قد تعرض لوعكة صحية شديدة في نوفمبر الماضي، دخل على إثرها إلى المستشفى، حيث طالبت حينها نقابة الممثلين في لبنان بالتبرع بالدم له، كما أصيب بالتهاب بالدم نتيجة غسيل الكلى، وأصبح مهددًا بخسارة أعضاء أخرى في جسده.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر صحفية وإعلامية أن علاج الفنان فادي إبراهيم تكلفته باهظة ويحتاج لمساعدات مالية ضخمة.

فادي ابراهيم

آخر أعمال فادي إبراهيم

وكانت آخر أعمال الفنان فادي إبراهيم دوره في مسلسل "الزمن الضائع" الذي عُرض عام 2022، وشاركه البطولة مجموعة مميزة من نجوم الفن، أبرزهم هيام أبوشديد، وأسعد رشوان، وجوي الهاني، وجويل الفرن، وهو من تأليف غابي مرعب، وإخراج ماريانا صقر.

من هو فادي إبراهيم؟

فادي إبراهيم فنان لبناني من مواليد 13 أبريل 1956، بدأ التمثيل في فرقة الكشافة المدرسية التي كانت تنظم مسرحيات واسكتشات، عام 1979، ثم شارك في فرقة ناصر مخول الفولكلورية في مسرحيات "الخير لقدام" ومسرحية الأطفال "حكاية ستي ام فؤاد".

فادي ابراهيم

كان يريد فادي الالتحاق بالمدرسة الحربية ليصبح ضابط طيران، فقد قدم طلبًا ليحقق هذا الحلم وطلبوا منه موافقة أهله، ولكن والدته رفضت وعارضت تحقيق حلمه، وعلى الرغم من ذلك التحق بالطيران المدني فيما بعد ولكنه لم يكمل، ثم اختار طريق الفن والتمثيل.

كان مسلسل "المتوحش" أول الأعمال الدرامية التي شارك فيها فادي إبراهيم، في عام 1980 ، وقدم خلاله شخصية أجنبي بسبب ملامحه الأجنبية، ثم شارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها حكاية كل بيت، ومع الأطباء العرب، والسهام الجارحة، والبحث عن صلاح الدين، وامرأة من ضياع.

فادي إبراهيم

تلقى فادي على يد المخرج رشيد علامة الإلقاء ومخارج الحروف، في حين حظي بشهرة واسعة بعد دوره في مسلسل "العاصفة تهب مرتين".

على صعيد آخر، عمل فادي إبراهيم إلى جانب التمثيل، مترجمًا لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان، كما عمل أيضًا كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين، كما خاض تجربة الإخراج في عملين.

فادي ابراهيم

مسلسلات مصرية شارك خلالها الفنان اللبناني فادي إبراهيم

شارك أيضًا النجم اللبناني فادي إبراهيم في عدد من المسلسلات المصرية أبرزها مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل "تحت الأرض" بطولة الفنان أمير كراراة، بالإضافة إلى دوره المميز في مسلسل "كيد النسا" مع النجمتين فيفي عبده وسمية الخشاب، وكان آخرهم مسلسل "التحدي".