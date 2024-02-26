سكرتير عام البحيرة يتفقد مدرسة القيادة التابعة للمحافظة

قام اللواء محمد شوقي بدر - سكرتير عام محافظة البحيرة ، بتفقد مدرسة القيادة التابعة للمحافظة ،وذلك بحضور يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، نجلاء عباس - مسئول مشروع مدرسة القيادة.

حيث قام بتفقد جهاز محاكاة تعليم القيادة "سيميليتور" وحجرة التعليم النظري والسيارات المستخدمة فى عملية التعليم، وذلك بعد تطويرها وتجهيزها بأحدث أساليب محاكاة القيادة، وأحدث السيارات والدراجات البخارية لتعليم القيادة.

حيث سيتم تطبيق منهج محاكاة للقيادة بشكل عملى لتجنب الحوادث المرورية بالإضافة الى تعليم سلوكيات وقواعد القيادة، كما ستوفر المدرسة تعليم راغبي استخراج رخصة خاصة ورخصة مهنية ثانية ورخصة موتوسيكل.

وأشار سكرتير عام محافظة البحيرة ، إلي أهمية دور مدرسة القيادة فى تعليم وتأهيل المواطنين لقيادة مختلف أنواع المركبات، وتحسين سلوكيات القيادة بما يخدم حركة المرور والسير علي الطرق والتثقيف بعلامات وإشارات المرور ودور ذلك فى تجنب الحوادث المرورية، مشدداً علي أهمية الحفاظ علي القدرات الفنية للمعدات والمركبات المخصصة لعملية التعليم وذلك لضمان تقديم خدمات مستدامة لأبناء المحافظة الراغبين في تعلم القيادة.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،وتقديم خدمة مجتمعية لأهالي محافظة البحيرة.