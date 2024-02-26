الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفعاليات بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة ومختلف الأجهزة التنفيذية بالدولة ،
نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين بمحافظتى بورسعيد وبنى سويف
للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات بهدف تنفيذ محاكاة للتعامل مع عدد من الأزمات والكوارث الطارئة وفقاً لما تملكه كل محافظة من إمكانيات ومعدات وقوى بشرية .
 

txt

رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقد مدارس التأسيس العسكري بالإسماعيلية

txt

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنظيم فعاليات تنمية الوعى الثقافي والوطني للشباب (صور)


وخلال المشروعين تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات والعناصر الإدارية للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها للتعامل مع المواقف الطارئة , كما تم تنفيذ بيـــــان عملى لأنسب أسلوب لنجــــــدة هـــــــدف حيوى لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات والعدائيات .

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بجامعة السويس لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الشباب وما تقوم به الدولة من جهود فى مختلف القطاعات , وإختتمت الفعاليات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم .

مواد متعلقة

الجيش الروسي: تدمير 20 طائرة أوكرانية بدون طيار وإسقاط صاروخ هيمارس

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

وزير الخارجية الصيني يشدد على الدعم المتبادل مع إفريقيا

فاينانشال تايمز: أوكرانيا تتحول إلى الدفاع

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

لهذا السبب أمريكا لم تضرب جميع مواقع "أنصار الله" مرة واحدة

انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد الإمام الحسين.. السبت
الجريدة الورقية