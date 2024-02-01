قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنظيم فعاليات تنمية الوعى الثقافي والوطني للشباب (صور)

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى 14 زيارة لطلبة الجامعات والمدارس للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين لزيادة الوعي الفكري والمعرفي لدى شباب الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 48 دورة تدريبية للتربية العسكرية بالجامعات الحكومية وعدد 210 دورات بالجامعات والمعاهد الخاصة.



كما قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية العملاقة لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في مجال التنمية الشاملة.