البرلمان المجري يصادق على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

صادق البرلمان المجري، اليوم الاثنين، على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال اجتماعه اليوم.

وأيّد 188 نائبا، خلال التصويت النهائي، التصديق على طلب السويد وعارضه 6 نواب، بينما امتنع أربعة نواب عن التصويت، وتم بث الاجتماع على موقع البرلمان.

بعد أن صادقت تركيا على عضوية السويد في التحالف في يناير/ كانون الثاني الماضي، ظلت المجر آخر الدول الحليفة التي لم تفعل ذلك بعد، وبعد التصديق، ستصبح السويد رسميا العضو 32 في الناتو.

عادة ما يتم حفل انضمام حليف جديد لحلف شمال الأطلسي في مقر الناتو في بروكسل، حيث يتم توقيع الوثائق ذات الصلة في الحفل ورفع علم العضو الجديد في التحالف، ثم يتم إيداع وثيقة الانضمام لدى الولايات المتحدة، ما يعني في الواقع الانتهاء من الإجراء الرسمي للانضمام إلى الناتو.

وفشل البرلمان المجري، في وقت سابق، في التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطعت الأحزاب الحاكمة، بأغلبية ثلثي الأصوات، الاجتماع الاستثنائي.