انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى (رعد - 1)

انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى (رعد - 1) بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية , والذى تستمر فعالياته لعدة أيام بميادين التدريب القتالى بقيادة قوات المظلات بجمهورية مصر العربية .





ويشمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات لتبادل الخبرات التكتيكة بين الجانبين فى مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب على أعمال الإقتحام الرأسى المختلفة وإكتشاف العبوات الناسفة المرتجلة والتعامل معها

وتنفيذ أعمال القفز الحر والملاحة البرية والتدريب على الإسعافات الطبية لدواعى إنقاذ الحياة .



وشهدت الأيام الماضية تدفق العناصر المشاركة من الجانب الباكستانى والتحرك إلى ميادين التدريب وتنفيذ إجراءات دمج وتعارف القوات وعرض نماذج من الأسلحة والمعدات المشتركة فى التدريب من الجانبين .



يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة لتعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة .