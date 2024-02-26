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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى (رعد - 1)

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى (رعد - 1) بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية , والذى تستمر فعالياته لعدة أيام بميادين التدريب القتالى بقيادة قوات المظلات بجمهورية مصر العربية .
 

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انطلاق فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب

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اختتام فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك «إعصار -2»


ويشمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات لتبادل الخبرات التكتيكة بين الجانبين فى مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب على أعمال الإقتحام الرأسى المختلفة وإكتشاف العبوات الناسفة المرتجلة والتعامل معها
وتنفيذ أعمال القفز الحر والملاحة البرية والتدريب على الإسعافات الطبية لدواعى إنقاذ الحياة .

وشهدت الأيام الماضية تدفق العناصر المشاركة من الجانب الباكستانى والتحرك إلى ميادين التدريب وتنفيذ إجراءات دمج وتعارف القوات وعرض نماذج من الأسلحة والمعدات المشتركة فى التدريب من الجانبين .

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة لتعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة .

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