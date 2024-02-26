اصنعيها في دقائق.. طريقة عمل سلطة المكرونة الإيطالية بالزيتون الأسود

سلطة المكرونة الإيطالية بالزيتون الأسود من السلطات الصحية التي يمكنك صنعها في دقائق، إذا شعرت بالجوع المفاجيء، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

سلطة المكرونة الإيطالية بالزيتون الأسود

طريقة عمل سلطة المكرونة الإيطالية بالزيتون الأسود

المقادير

- مكرونة : عبوة (ملونة حلزونية أو النوع المفضل)

- سلامي : 200 جم

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم مكعبات)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- تتبيلة السلطة الإيطالية : كوب

- زيتون أسود : كوب (مقطع شرائح)

- جبن موزاريلا : 250 غراماً (مفروم مكعبات)

- الأعشاب الإيطالية : ملعقة كبيرة (مجففة)

- جبنة بارميزان : نصف كوب (مبشور)

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة ثم صفيها واتركيها جانباً.

في وعاء عميق، اخلطي المكرونة مع السلامي، والزيتون الأسود، والفلفل الأخضر، والفلفل الأحمر، والبصل، وصلصة السلطة الإيطالية.

وزعي جبن الموزاريلا والأعشاب وقلبي.

قومي بسكب السلطة في أطباق، ووزعي على الوجه جبن البارميزان وقدميها.