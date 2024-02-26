ناجتس الدجاج المشوي للدايت من الوصفات الصحية التي يعشقها الكبار والصغار، فتتميز بقوامها المقرمش ومذاقها الشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل ناجتس الدجاج المشوي للدايت.

طريقة عمل ناجتس الدجاج المشوي للدايت

المقادير

- صدر الدجاج : نصف كيلو (مقطع مكعبات كبيرة)

- كورن فليكس : كوب (مكسر خشن)

- دقيق : نصف كوب

- جبنة بارميزان : ثلث كوب (مبشور)

- البيض : 3 حبات (مخفوق)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الكاتشاب : نصف كوب (حار / للتقديم)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الكورن فليكس، وجبن البارميزان المبشور، والملح، والفلفل الأسود، والزيت النباتي في وعاء عميق.

قلبي المكونات جيداً حتى تتداخل.

ضعي البيض في وعاء، والدقيق في وعاء آخر.

غمّسي الدجاج في الدقيق ثم في البيض ثم في خليط الكورن فليكس.

وزعي الدجاج في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة حتى تنضج.

ضعي ناجتس الدجاج في طبق التقديم وقدميه إلى جانب صوص الكاتشاب الحار.