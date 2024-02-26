لحوم البقر الدهنية تسبب مشاكل خطيرة لدى كبار السن

كشفت خبيرة التغذية ماريات موخينا، أن لحوم البقر الدهنية يمكن اعتبارها أكثر أنواع اللحوم ضررا لكبار السن.

تحدثت الدكتورة موخينا في مقابلة عن مخاطر لحوم البقر الدهنية على كبار السن، فإن جزيئات الدهون الحيوانية تتحول في جسم الإنسان إلى ما يسمى بالكوليسترول "الضار"، الذي تحمله البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة وتترسب على جدران الأوعية الدموية.

وهذه هي الطريقة التي تتشكل بها لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور تصلب الشرايين، وعند كبار السن الذين تكون أوعيتهم الدموية ضعيفة بالفعل، كل هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالتهم بشكل كبير.

وشددت موخينا في حديثه مع موسكو 24 على أن لحم البقر الدهني يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم بعض الأمراض.

وأشارت إلى أن استخدام مثل هذا المنتج يساهم في تطور أكثر كثافة لتصلب الشرايين ونقص التروية وحوادث الأوعية الدموية.

كما حذرت الطبيبة موخينا من أن لحم البقر الدهني يسبب تفاقم مرض تحص صفراوي لدى كبار السن، قائلة بسبب لحم البقر الدهني، يمكن أن يتفاقم تحص صفراوي والتهاب البنكرياس لدى كبار السن.