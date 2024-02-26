فريق علاجي يتفقد سير العمل بمستشفي قنا العام

أجرى فريق الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمستشفى قنا العام وذلك لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمد، وكيل وزارة الصحة، أن فريق المتابعة بقيادة الدكتور محمد حمدي العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية، قد تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفي من الباطنة ، الأطفال ، النساء والتوليد ، الصيدلية ، المعمل ، القسطرة القلبية ، وحدة المناظير الجراحية.

كما راجع الفريق قرارات نفقة الدولة وتذاكر الدخول للمرضي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية و الجراحية ومراجعة أعمال مكافحة مكافحة العدوي والتأكد من تطبيق الفريق لأعمال المكافحة بصورة جيدة.

وتابع بدران أن الفريق إجتمع وفريق المستشفي لمناقشة التحديات ومدي الرعاية المقدمة للمواطنين المترددين علي المستشفي ومناقشة سُبُل دعم الخدمات الصحية بها.

مضيفاً ان هذا يأتى تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بالمرور الدوري علي المنشئات الصحية والوقوف علي الخدمات المقدمة بها.