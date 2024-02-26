نائب رئيس سموحة: فك الحظر على ارصدة النادى المحجوز عليها بالبنوك والبقية تأتى



قال الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة للوفد "أن هناك نوع من الحراك داخل النادى بدأ بما وصفه ب " ضربة معلم" بفك الحظر عن جميع ارصده نادي سموحة المحجوز عليها بالبنوك بعد اتفاق التسويه مع مصلحة الضرائب المصرية وهى الخطوة التى تعيدضخ شرايين الحياة من جديد بالنادى وتحريك المياة الراكدة " .

وأكد الغنيمى على أن خطوة فك الحظر على الارصدة بحسابات النادى بالبنوك جاءت نتيجة مجهود جماعى لمجلس الادارة من ناحية الإدارة المالية بالنادى من ناحية أخرى

وشدد نائب رئيس نادى سموحة على ضرورة تكاتف الجميع خلال الفترة القادمة من أجل العمل على مصلحة النادى وأعضاءه وهو ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى أجتماعه الاخير مع مجلس الادارة بمكتبه وجارى العمل على باقى الملفات فى مقدمتها ملف الاصلاح الزراعى