جودة عالية وأسعار مخفضة .. شباب الصحفيين داخل مبادرة "كلنا واحد" للسلع الغذائية في المنيا

زارت جبهة شباب الصحفيين مبادرة “كلنا واحد” للسلع الغذائية في محافظة المنيا والمتواجدة على كورنيش النيل بجوار مركز الأورام والتي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر 2148 منفذًا منهما 2031 منفذًا و6 معارض رئيسية و44 معرضًا فرعيًا و67 شادرًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وتستمر المبادرة حتى انتهاء شهر رمضان الكريم وتأتى انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على تخفيف أعباء المواطنين وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمواطن البسيط.





من ناحيته، قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: حرصنا أن تتواجد على أرض الواقع مع اهالينا الطيبين في صعيد مصر وتحديدا من محافظة المنيا عروس الصعيد لننقل بالصوت والصورة فرحة الأهالي بتوافر كل السلع في مكان واحد

أكد نبيل يوسف من المنيا: تجولنا داخل المبادرة الوطنية وفي منفذ أمان التابع لوزارة الداخلية ورصدنا أراء المواطنين الذين حرصوا على الحضور من مختلف القري والنجوع لشراء كل مايحتاجونة من لحوم طازجة وزيت وسمن وسكر وتمور ومكرونة وأرز وياسميش رمضان بجودة عالية وبأسعار مخفضة وصلت إلى 40% مقارنة بنفس المعروض في الأسواق



اضاف وجية بوسف: شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دوما انه ينحاز لمحدودي الدخل ويضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وقد وجدنا داخل مبادرة "كلنا واحد" كل ما تحتاجه الأسرة والمنتجات بجودة ممتازة واسعارها بسيطة وعلى قد الإيد.

أكد أحمد ابراهيم من قرية طهشنا مركز المنيا: سمعت عن مبادرة" كلنا واحد" وقررت أن أتأكد من صحة الاسعار والتخفيضات وبالفعل ما وجدته اسعدني جدا وكنت فرحان وانا بشتري حاجات رمضان والسلع الغذائية بأسعار أقل من السوق بنسبة وصلت إلى 40% واقول شكرا لوزارة الداخلية على مجهودها الكبير في توفر كل احتياجات الأس.ر



من ناحيته، قال المهندس ثروت حبيب من المنيا الجديده:كنت واثقًا إن الدولة لن تتركنا فريسة لجشع بعض التجار وفعلا مبادرة كلنا واحد ضربة قوية وموجعة لمن يرفعون الأسعار واشتريت كل ما يحتاجه البيت من أرز وسمن وزيت.



أشار علاء فراج مدير مدرسة البرجاية مركز المنيا: ربنا يحفظ الرئيس السيسي وبشكر وزارة الداخلية على هذه المبادرة التي اعتبرها طوق نجاة للمواطنين وفعلا كل حاجه موجوده والسعر بسيط والسلع من افضل ما يكون وتحيا مصر أم الدنيا.

قال علاء هلال من زاوية سلطان: سعداء جدا بهذه المبادرة المتميزة وكل الشكر والتقدير إلي وزارة الداخلية الأبطال الذين يساندون المواطنين وحقا الشرطة في خدمة الشعب أصبح منهج عمل ودستور حياة الداخلية وتحيا مصر والرئيس السيسي منقذ مصر والمصريين.

اضاف عامر فتحي من قرية ريدة: مبادرة كلنا واحد رسمت الفرحة في القلوب والبسمة على الوجوة وفعلا كل حاجه متوفرة ومن اعلي الأنواع وارخص الاسعار ومن الصعيد نقول للرئيس السيسي ربنا يحفظك لمصر وبنشكر وزارة الداخلية عيون مصر الساهرة على راحة المواطنين.