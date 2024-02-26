مراسل "القاهرة الإخبارية": روسيا تؤكد أن المسيرات هي المستقبل.. فيديو

أكد حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، أن روسيا أكدت من خلال الحرب الحالية أن حروب المستقبل لن تكون للصواريخ بعيدة وانما هي حروب مسيرات، وهي من أبرز نتائج الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف “مشيك”، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة “اكسترا نيوز”، أن روسيا استخدمتها خلال الحرب كسلاح ضد القوات الأوكرانية، وعلى الجهة الأخرى استخدمت أوكرانيا المسيرات بشكل كبير في الهجوم على الأراضي الروسية.

وشدد على أن الدول استخدمت الأسلحة الجديدة في الحروب للتأكد من صلاحيتها للاستخدام وقت الحروب، متابعا: "تؤكد روسيا على أن السلاح الروسي لديه الكفاءة والفعالية أكثر من السلاح الغربي ولا سيما السلاح الأمريكي"، مشيرا إلى أنه تم بيع كمية كبيرة من الأسلحة لعدد كبير من الدول لم يتم الإعلان عنها.

صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية، الأربعاء، أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت سفينة إنزال روسية كبيرة قبالة سواحل القرم وألحقت بها أضرارًا.

ونشرت الصحيفة عددًا من المقاطع المصورة تظهر عمودا من الدخان فوق البحر قبالة الساحل الجنوبي للقرم، وكذلك طائرة هليكوبتر تحلق فوق البحر.

وقال أوليكسي هونتشارينكو عضو البرلمان الأوكراني إن السفينة المستهدفة هي سيزر كونيكوف التي شاركت في العمليات العسكرية الروسية بجورجيا في 2008.