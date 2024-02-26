أسماء المهندسين الفائزين في انتخابات التجديد النصفى

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للمهندسين برئاسة الدكتور ياسر صقر عن اسماء المهندسين الفائزين بانتخابات التجديد النصفى للمهندسين وجاءت كالاتى :



نتيجة انتخابات التجديد النصفي ٢٠٢٤

شعبة كهرباء وفاز كلا من كريم علاء واحمد السيد وماجد عرفةومحيي الغنيمي وهشام أمين وتحت السن فاز كلا من احمد حكيم وعبد اللطيف حسني.

اما شعبة ميكانيكا ففاز كل من عبد الله دهينة وعزة إبراهيم وعفاف زيدان ومحمد عدنان ومنال مكاوي وتحت السن فاز كل من محمد عسران وأحمد رضوان.

اما شعبة مدني ففاز كل من زينب شاور وزينب ابراهيم وهشام المناوي والسيد حسن ووليد فؤاد.

وتحت السن فاز كل من محمد ثروت فتح الباب و محمد مرسي.

شعبة عمارة وفاز كل من محمد حمودة ومعتز طلبة وفاطمة عبد الحليم وابتسام خضر وأحمد الزيات.

وتحت السن فاز كل من محمد الزمر وعبد العظيم عبد الله

اما شعبة غزل ونسيج ففاز كل من سمير أبو الفتوح و الأمير إمام ومحمد عزام، أما تحت السن ففاز كل من رنا ممدوح و يوسف القبيصي.

اما شعبة كيمياء ونووية ففاز كل من ابراهيم اسماعيل وحسن فرج ومنال العوفي أما تحت السن ففاز كل من عبد الله عصام وأحمد سليمان.

اما شعبة بترول وتعدين وفلزات ففاز كل من أحمد عرفة ومحمد فتحي ومنال متولي وتحت السن فاز كل من احمد البطل و محمد ايمن الفخراني.