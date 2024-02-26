بنسبة مشاركة ٣% .. المهندسين تعلن نتائج التجديد النصفى

اعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للمهندسين برئاسة الدكتور ياسر صقر ان عدد المشاركين في الانتخابات 32 ألف و930 مهندس من إجمالي 874 ألف و116 ناخب بنسبة مشاركة 3%.. وكانت هناك أزمة بالاتهام بالتزوير في انتخابات الجيزة بإضافة 600 صوت ، ولكن رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات قال بالتحقيق فيها تبين أنها كل إجراءات الإنتخابات سليمة.

وتمت الانتخابات عبر 25 لجنة عامة و248 لجنة فرعية

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تلقت عددمن الشكاوي من بعض المحافظات وتم اتخاذالإجراءات القانونية حيالها .

وأكد المهندس طارق التبراوي نقيب المهندسين أن انتخابات التجديد النصفي للنقابة تمت بشكل يشرف المهندسين ويعبر عن الإرادة الحرة للجمعية العمومية للنقابة

وقال النبراوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الإثنين 26 قبراير بمقر النقابة العامةلإعلان نتيجة الانتخابات : " نتطلع في المرحلة الجديدة من العمل النقابي استمرار الجهد والعمل لخدمة المهندسين والنقابة والوطن "

وأضاف:" على الجميع احترام إرادة الجمعية العمومية للنقابةوإحترام ما أسفرت عنه الانتخابات لتتحرك النقابة إلى الأمام وتؤدي رسالتها ومهمتها وواجبها حتى عام 2026"

ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور ياسر صقر – رئيس اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: " تمت انتخابات المهندسين بمظهر مشرف ومحترم وراق يليق بمهندسي مصر "

واضاف شرفني إدارة المنظومة الانتخابية بنقابة المهندسين بالتعاون مع الزملاء أعضاء لجنة الانتخابات الذين بذلوا جهودا كبيرة لتخرج الإنتخابات نزيهة وضفافة ومعبرة عن إرادة جموع المهندسين.

وقال المستشار فوزي عمر – رئيس اللجنة القضائية المركزية المشرفة على انتخابات المهندسين أن الإنتخابات تمت تحت اشراف قضائي كامل عبر 25 لجنة عامة و248 لجنة فرعية وأضاف تلقت اللجنة عدد من الشكاوى من بعض المحافظات واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية حيالها "

وأضاف " تم فض محرزات انتخابات اللجنة الفرعية بالجيزة وتم إعادة الفرز والرصد وتبين سلامة كافة الأعمال التي شهدتها الانتخابات.