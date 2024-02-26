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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"ذكى" يعلن عن حزمة قرارات مالية لتحسين أوضاع العاملين والمؤقتين بجامعة طنطا

الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن حزمة من الاجراءات المالية ومكافأت التميز لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وزيادات في اجر الساعة للمؤقتين ومكافأت اجادة لجميع منسوبي جامعة طنطا وموظفيها والعاملين بالمستشفيات الجامعية.

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فتح باب الترشيح لرئاسة جامعة طنطا

فقد وافق مجلس جامعة طنطا خلال إنعقاده اليوم الإثنين على مقترح تقدم به الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة يشمل حزمة من الاجراءات المالية والمكافأت لجميع منسوبي الجامعة لمجابهة الزيادة في الأسعار، خاصةً مع قدوم شهر رمضان الكريم وبمناسبة حصول جامعة طنطا علي المركز ١٧ في تصنيف الجامعات العربية لأول مرة بما يعكس الجهد الكبير الذي بذله كل منسوبي الجامعة لتحقيق التميز والمكانة الريادية لجامعتهم.

 

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