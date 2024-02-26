فتح باب الترشيح لرئاسة جامعة طنطا

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن اللجنة المختصة بترشيح رئيس جامعة طنطا قررت فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئاسة جامعة طنطا طبقاً للجدول الزمني، والذي ينص على فتح باب التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات من يوم السبت 2 مارس 2024 وحتى الخميس 7 مارس 2024 وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 7 مارس 2024 بعد الساعة الثالثة عصرا على أن يتم تلقي الطعون من الأحد 10 مارس 2024 حتى الإثنين 11 مارس2024، ويتم انعقاد لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الأربعاء 13 مارس 2024، ويتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان يوم الأحد 17 مارس 2024 على أن يتم تحديد موعد المقابلات للسادة المرشحين للمنصب بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية.

وتشمل الأوراق المطلوبة للترشح وتقدم ب (1) نسخة أصل + عدد (9) نسخ :

• السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية وتشتمل على الأبحاث – المهارات العلمية – الاشراف على الرسائل العلمية – المشروعات البحثية المشارك فيها- التعاون الخارجي – بناء شراكات- المشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي... الخ).

• بيان حالة يشتمل على (الإعارات – الإجازات – المهمات العملية بالخارج- الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة.

• خطة لتطوير الجامعة.

• تقديم كل ما سبق من أوراق على أسطوانة مدمجة أو فلاشة.

كما تقدم البنود التالية منفصلة :

• صورة من بيان الحالة للمرشح عدد (4) صور .

• شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية ( عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة ) عدد ( 1 )شهادة أصل.

• صورة بطاقة الرقم القومي عدد (2) صورة.

• صورة شخصية حديثة عدد (1) صورة

• سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية عدد(1 ) نسخة

ملحوظة

• يتم تقدم المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي

• مراعاة الترتيب سالف الذكر في تقديم الأوراق.