إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة الجونة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه للقاء الجونة بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

التشكيل ضم كلاً من ..

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع .. حاتم سكر ، محمد دسوقي ، محمد عمار ، عصام صبحي.

الوسط .. هشام محمد ، محمد بيومي

أمامهما .. إيريك تراوري ، عمر الساعي ، عبد الرحمن مجدي.

الهجوم .. نادر فرج

على مقاعد البدلاء .. كمال السيد حارس مرمى - حمدي النقاز - محمد نصر - عبد الرحمن الدح - محمد زيدان - علي الملواني - عبد الكريم مصطفى - بشار أشرف.