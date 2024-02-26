تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الإتفاق.. ميتروفيتش يقود مثلث الرعب

كشف المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق الاتفاق التي تجمعهما اليوم الإثنين، دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحل فريق الهلال السعودي، ضيفا ثقيلاً على الاتفاق، في ملعب "عبدالله الدبل" التابع لفارس الدهناء، في الخامسة من مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري السعودي.

ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 56 نقطة، فيما يأتي الاتفاق فى المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

التقى الهلال والاتفاق، خلال تاريخهما بدوري المحترفين السعودي، في 27 لقاء، فاز الزعيم بـ 19 مباراة، وتعادل في 6، بينما خسر مباراتين.

تشكيل الهلال الرسمي ضد الاتفاق

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، لودي.

خط الوسط: نيفيز، سلمان الفرج، سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري.