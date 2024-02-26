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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرهان يصل طرابلس وسط حديث عن إطلاق الدبيبة مبادرة سلام بالسودان

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

وصل القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة رسمية، وسط حديث عن إطلاق الدبيبة مبادرة سلام في السودان.

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وسيجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الوزراء المقال من البرلمان عبد الحميد الدبيبة، حول العلاقات الثنائية ليبيا والسودان.

ويرافق قائد الجيش السوداني في الزيارة، وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وأعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن طرحه «مبادرة الدبيبة» لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الليبية، دعوة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان، وحميدتي لزيارة طرابلس.

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