البرهان : معركة الكرامة ستنتهي بدحر التمرد وهزيمته نهائياً

أكد رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة تتقدم في كافة المحاور وقريبا ستلتقي كل القوات في كل شبر من أرض هذا الوطن، وأن القوات المسلحة ماضية في معركتها حتى دحر التمرد وهزيمته نهائيا.

وأشاد البرهان خلال جولة تفقديه اليوم للوقوف على مدى جاهزية ضباط وضباط صف وجنود الفرقة ٤١ مشاه بكسلا، بالمستوى العالي لإستعداد القوات النظامية بكافة وحداتها بالمنطقة الشرقية وجاهزيتها لتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية .

وثمن البرهان دور حكومة ولاية كسلا والأجهزة النظامية لدعمهم ومساندتهم للجهد العسكري، والمستنفرين بالمقاومة الشعبية الذين لبوا نداء الوطن وإنخرطوا في صفوف القوات المسلحة لمجابهة هذا التمرد ودحره وهزيمته وتأمين هذا البلد وحماية أرضه وعرضه، لافتا إلى أن الإرادة الشعبية والمخلصين والشرفاء من أبناء الوطن هي الدافع لنصرة القوات المسلحة.