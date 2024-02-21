الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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البرهان يتوعد “الدعم السريع”: جاهزين للقتال في جميع المناطق والعمليات ستنتهي بدحر التمرد

الفريق أول ركن عبد
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، بحسب نشرة أخبار القاهرة، أن الجيش السوداني جاهز لخوض المرحلة المقبلة من العمليات وسينتهي القتال بهزيمة الميليشيات المتمردة. 

وقال الفريق أول البرهان إن الجيش السوداني يتقدم على جميع الجبهات وسينتشر قريباً في جميع أنحاء البلاد.

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وتدور حرب أهلية في السودان منذ بدء القتال بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلوه الشهير بحميدتي في 15 أبريل.

 وقد قُتل أكثر من 12,000 شخص في الحرب، وفقًا لمشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في جمع البيانات عن النزاعات حول العالم. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أدت الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من ثمانية أشهر ونصف إلى نزوح أكثر من 7.2 مليون شخص، نصفهم تقريباً من الأطفال الذين يبحثون عن ملجأ داخل وخارج البلاد. 

ويبلغ العدد الإجمالي للنازحين داخلياً في السودان حوالي 300,000 شخص فروا من ود مدني والمناطق المحيطة بها في ولاية الجزيرة منذ 15 ديسمبر بحثاً عن الأمان في ولايات أخرى.

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