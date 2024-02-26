الجامعة العربية: الشعب الفلسطيني حُرم من حقه في تقرير المصير

استمعت محكمة العدل الدولية اليوم إلى مرافعة جامعة الدول العربية، حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وذلك في ختام جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح الممثل القانوني لجامعة الدول العربية خلال مرافعته، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الطريق الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني حرم من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة، وأن حق الفلسطينيين في تقرير المصير يعني ضرورة استقلاليتهم في دولة مستقلة على حدود 1967.

وقال ممثل الجامعة إن إسرائيل تواصل مخالفة القوانين بارتكاب جرائمها في قطاع غزة،و أن الاحتلال الإسرائيلي يخالف العدالة الدولية بترويع الشعب الفلسطيني، لافتا أن الفلسطينيين في القدس الشرقية لا يمارسون حقوقهم المدنية وسط الانتهاكات الإسرائيلية.

يشار إلى أن جلسات الاستماع تأتي في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، وتستمر ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري.

ولأول مرة في سابقة تاريخية لمحكمة العدل ،تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة ، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.