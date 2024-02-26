مايحتاجه فيوتشر للصعود من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أسدل الستار علي منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية والتي ينافس فيها فريقي الزمالك وفيوتشر من الدوري المصري.

وكان الزمالك قد ضمن تأهله بالفعل الي دور ال16 بعدما حجز صدارة المجموعة التي يشارك فيها سوار الغيني وساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي.

بينما لم يحسم فريق فيوتشر بعد تأهله الي دور ال16 ويتبقي له مباراة وحيدة في ختام دور المجموعات.



وجاء ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر بعد الجولة الخامسة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية كالتالي:

ـ اتحاد العاصمة الجزائري: 10 نقاط

ـ مودرن فيوتشر: 8 نقاط

ـ الهلال الليبي: 6 نقاط

ـ سوبر سبورت الجنوب أفريقي 4 نقاط

ويلتقي مودرن فيوتشر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مع الهلال الليبي، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق الثالث من شهر مارس، وذلك لحسم المقعد الثاني رفقة اتحاد العاصمة الجزائري إلى ربع النهائي.



ويحتاج فريق مودرن فيوتشر إلى التعادل بأي نتيجة لرفع رصيده إلى 9 نقاط والتأهل مباشرة إلى ربع النهائي، أو الفوز للمنافسة على صدارة المجموعة مع اتحاد العاصمة.