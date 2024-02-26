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رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تركيا تطالب بإعلان بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

تركياوفلسطين
تركياوفلسطين

 

طالبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، محكمة العدل الدولية بإعلان بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وقال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، إن أنقرة لا يمكن أن تغض الطرف عن جميع انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، محذرًا من أن المسار الحالي في الأراضي الفلسطينية يمثل تهديدًا لمنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل

وأعرب يلدز عن قلقه، إزاء ما وصفها بـ الممارسات الأحادية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، قائلًا إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس مرتبطًا بفصيل أو مجموعة فلسطينية معينة بل يعود لأكثر من نصف قرن.

وقال يلدز، إن مجلس الأمن فشل في تلبية جميع مطالب الشعب الفلسطيني المستحقة، متهمًا مؤسساته بتجاهل الأحداث في قطاع غزة.

ودعا يلدز، إلى محاسبة إسرائيل على جميع ممارساتها في الأراضي الفلسطينية، قائلًا إن الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات أسوأ مما حدثت في القرون الوسطى.

وجدد يلدز، دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين يتم التفاوض بشأنه وفق قرارات الأمم المتحدة.

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