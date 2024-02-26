لجنة سيدات الأعمال بغرفة القاهرة تستعد للمشاركة في "أهلًا رمضان" واحتفالية عيد الأم

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال لجنة سيدات الأعمال التي تترأسها الدكتورة نجلاء النجار اجتماعًا لمناقشة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك وسبل المشاركة في معارض أهلًا رمضان التي ستنظمها الغرفة.



وحضر الاجتماع أيمن العشري بمشاركة سيد النواوي نائب رئيس الغرفة وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد.

وأكد "العشري" علي أهمية مشاركة اللجنة في المعارض والاستعداد لاحتفالية عيد الأم المنتظر تنظيمها وتكريم عدد من الأمهات المثاليات مؤكدًا دعمه للجنة وأنشطتها مطالبًا بتوسيع دائرة عدد المكرمين من الأمهات المثاليات.

وقالت الدكتورة نجلاء النجار إن مشاركة اللجنة في معرض أهلًا رمضان ستكون متميزة هذا العام بعرض منتجاتهن في أماكن تم تخصيصها لمنتسبي اللجنة بالمعرض بحيث يتم تقديم أكبر نسبة خصم علي المنتجات للمواطنين لتحقيق الهدف من المشاركة في المعرض في ظل تخصيص هذه الأماكن بالمعرض بالمجان.

وأضافت الدكتورة نجلاء النجار أنه بجانب الاستعداد للمشاركة في المعرض يتم الاستعداد حاليًا لاحتفالية عيد الأم واختيار الأمهات المثاليات لتكريمهن وهو ما يتم وضع آلية التنفيذ له حاليًا.