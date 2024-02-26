الأهلي يكشف حقيقة رحيل كهربا نهاية الموسم

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، حقيقة رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

واكدت المصادر عدم صحة الأنباء المتداولة حول رحيلة كهربا عن الأهلي في الصيف القادم، لعدم وجود أية عروض للاعب خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، لم يقدم تقريره الفني باللاعبين الراحلين أو المقرر التعاقد معهم في الصيف، من أجل الحديث حول تلك الأمور.

وكان كهربا قد تلقي عرضا من فريق الحزم السعودي، للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن الأهلي تمسك باستمرار اللاعب.

ومنذ بداية الموسم الحالي، شارك كهربا مع النادي الأهلي في 14 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف فيما صنع 5 آخرين.

واثار خالد بيبو مدير الكرة بالاهلي حالة من الارتباك، بعد تأكيده أن الجهاز الفني استبعد كهربا من مباراة ميدياما الغاني الأخيرة، لأسباب فنية وليس لارتباطه بحضور حفل زفاف شقيقته.

ويلتقي الأهلي مع فريق بلدية المحلة، في السابعة مساء غدا الثلاثاء، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الحولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج افريكانز التنزاني يوم الجمعة القادر، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.